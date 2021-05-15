iPhone 11 предлагают со скидкой до 7000 рублей

В акции МТС можно выбрать вид скидки — на комплект с SIM-картой или на один смартфон. Во втором случае нужно ввести промокод («HOME36» для самого дешёвого варианта). Модель с 64 ГБ памяти будет стоить с такой скидкой 46 990 рублей вместо 53 990.