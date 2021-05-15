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iPhone 11 предлагают со скидкой до 7000 рублей
В магазине МТС
В интернет-магазине МТС со скидкой до 7000 рублей предлагают iPhone 11 с разными объёмами памяти.
В акции МТС можно выбрать вид скидки — на комплект с SIM-картой или на один смартфон. Во втором случае нужно ввести промокод («HOME36» для самого дешёвого варианта). Модель с 64 ГБ памяти будет стоить с такой скидкой 46 990 рублей вместо 53 990.
iPhone 11 со 128 ГБ памяти МТС предлагает со скидкой 5500 рублей по промокоду «HOME81», с 256 ГБ — со скидкой 5900 рублей по промокоду «HOME57».
Поспешите, количество товара может быть ограничено.
Напомним, iPhone 11 оснащён экраном диагональю 6,1 дюйма, процессором A13 Bionic, двумя основными камерами на 12 Мп.