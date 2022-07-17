iPhone 11 Pro спас жизнь украинскому военному

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iPhone 11 Pro спас жизнь украинскому военномуПо крайней мере так утверждается
В СМИ и Telegram-каналах распространили ролик, в котором украинский военный показывает повреждённый iPhone 11 Pro и утверждает, что смартфон спас ему жизнь.
Если судить по виду айфона, в него действительно могла попасть пуля. Он, вероятно, погасил её скорость и спас военнослужащего от ранения. К сожалению, подробностей истории больше нет.
Это не первый случай, когда смартфон Apple выступает в качестве «бронежилета». В 2017 году СМИ писали. том, что айфона спас жизнь женщине при стрельбе в Лас-Вегасе. По фото было видно, что пуля попала в заднюю панель iPhone, раздробив её.