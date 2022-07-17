iPhone 11 Pro спас жизнь украинскому военному

Это не первый случай, когда смартфон Apple выступает в качестве «бронежилета». В 2017 году СМИ писали. том, что айфона спас жизнь женщине при стрельбе в Лас-Вегасе. По фото было видно, что пуля попала в заднюю панель iPhone, раздробив её.