iPhone 11 Pro взломали за 10 секунд

Это сделали две китайские команды — Ant-Financial Light-Year Security Lab и Исследовательского института уязвимостей правительственной и корпоративной безопасности. Каждая из них получила приз $180 тысяч.

Специалисты использовали уязвимость нулевого дня во время взлома айфона. Они смогли получить список контактов и даже фотографии из галереи. На всю процедуру взлома ушло лишь 10 секунд.

Помимо этого на соревновании взломали Windows 10 версии 2004, Android 10, браузеры Chrome, FireFox и пр.

Стоит отметить, что информацию об уязвимостях, обнаруженных во время соревнования, отправили Apple, Google и другим компаниям.