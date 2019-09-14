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iPhone 11 Pro закидали овощами, игрушками и тортом

Новая безумная реклама от Apple
Apple выпустила рекламный ролик, в котором совершенно не жалеет новый iPhone 11 Pro. Устройство «обстреливают» различными предметами, а в конце скидывают на него огромный торт. И...конечно оно остаётся цело. Оценить реальную прочность смартфона по рекламе нельзя, но посмотреть на это любопытно.

iPhone 11 Pro установлен на специальном держателе посередине зала прямо напротив «пушки», из которой потоком воздуха выбрасывает различные предметы. Сначала смартфон получает удары детскими игрушками, затем в ход идут овощи, фрукты и даже багет. В конце на iPhone сверху падает большой свадебный торт, и включается пожарная сигнализация, разбрызгивая в помещении воду. Не стоит и говорить, что смартфон якобы выдерживает все испытания.

iPhone 11 Pro на самом деле достаточно хорошо защищён. Как пишет сама Apple, он покрыт самым прочным стеклом, а степень водозащиты соответствует индексу IP68.

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