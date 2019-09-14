iPhone 11 Pro закидали овощами, игрушками и тортом

iPhone 11 Pro установлен на специальном держателе посередине зала прямо напротив «пушки», из которой потоком воздуха выбрасывает различные предметы. Сначала смартфон получает удары детскими игрушками, затем в ход идут овощи, фрукты и даже багет. В конце на iPhone сверху падает большой свадебный торт, и включается пожарная сигнализация, разбрызгивая в помещении воду. Не стоит и говорить, что смартфон якобы выдерживает все испытания.