iPhone 11 Pro закидали овощами, игрушками и тортом

iPhone 11 Pro установлен на специальном держателе посередине зала прямо напротив «пушки», из которой потоком воздуха выбрасывает различные предметы. Сначала смартфон получает удары детскими игрушками, затем в ход идут овощи, фрукты и даже багет. В конце на iPhone сверху падает большой свадебный торт, и включается пожарная сигнализация, разбрызгивая в помещении воду. Не стоит и говорить, что смартфон якобы выдерживает все испытания.
iPhone 11 Pro на самом деле достаточно хорошо защищён. Как пишет сама Apple, он покрыт самым прочным стеклом, а степень водозащиты соответствует индексу IP68.