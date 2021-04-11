iPhone 11 продолжил работать после года на дне озера

СМИ пишут, что сильнейшая засуха на Тайване за более чем 50 лет обернулась благом для одного удачливого туриста. Он случайно уронил iPhone в озеро год назад. В этом году вода отступила с того места, поэтому турист смог найти свой смартфон. Местные жители сказали ему, что в месте, где был найден его телефон, вода не отступала в течение 50-60 лет.

Важно то, что этот iPhone оставался в пластиковом водозащитном чехле. Когда турист забрал телефон домой, он обнаружил, что iPhone полностью цел. Мужчина зарядил устройство и увидел, что всё работает нормально.