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iPhone 11 продолжил работать после года на дне озера
Он был в защитном чехле
Турист смог восстановить свой iPhone 11 Pro Max после того, как уронил его в Озеро Солнца и Луны на Тайване год назад.
СМИ пишут, что сильнейшая засуха на Тайване за более чем 50 лет обернулась благом для одного удачливого туриста. Он случайно уронил iPhone в озеро год назад. В этом году вода отступила с того места, поэтому турист смог найти свой смартфон. Местные жители сказали ему, что в месте, где был найден его телефон, вода не отступала в течение 50-60 лет.
Важно то, что этот iPhone оставался в пластиковом водозащитном чехле. Когда турист забрал телефон домой, он обнаружил, что iPhone полностью цел. Мужчина зарядил устройство и увидел, что всё работает нормально.