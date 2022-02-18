iPhone 11 против нового Samsung S22: кто мощнее

Последние тесты фирменного процессора Samsung Exynos 2200 в Galaxy S22 в сравнении с A13 Bionic показали: iPhone 11 имеет лучшую производительность как графического процессора, так и обычного. Есть ещё одна проблема, тесно связанная с чипом Samsung — перегрев устройства.

Отмечается, что некоторые отраслевые эксперты уже придерживаются мнения, что Galaxy S22 был выпущен на рынок в спешке и может иметь ряд неисправностей.

Напомним также, что в новой линейке смартфонов Samsung помимо Exynos 2200 используется и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Он предлагает лучшую производительность. Однако в России выйдет версия с Exynos.