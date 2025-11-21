iPhone 11 снова стал самым популярным смартфоном в России по данным МТС

Тем не менее в 2025 году 10% владельцев iPhone 11 всё же обновили смартфон — чаще всего на iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max. Продажи этих моделей в магазинах МТС за октябрь-ноябрь выросли на 90% по сравнению с прошлым годом. Ещё 4% пользователей пробовали другие устройства, но затем вернулись к своему iPhone 11.

Доля смартфонов Apple в сети МТС также увеличилась: с 17,2% год назад до 22% в 2025 году. Компания обогнала Xiaomi, заняв первое место. В топ-бренды также вошли Samsung, Realme и Tecno.

Пользователи ещё и стали чаще выбирать смартфоны с экраном около 6,5 дюймов и памятью от 128 ГБ. Такие модели становятся основными в продажах и в сети МТС.