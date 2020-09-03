iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире

По данным компании, Apple за первые полгода 2020 продала 37,7 млн смартфонов iPhone 11. Год назад лидерство удерживала модель iPhone XR с показателем в 26,9 млн проданных единиц. То есть iPhone 11 оказался даже популярнее. Аналитики предполагают, что на успех смартфона повлияли его относительно невысокая цена и премиальные характеристики.

Среди других популярных по всему миру смартфонов оказались Samsung Galaxy A51 (11,4 млн), Redmi Note 8 (11 млн) и Redmi Note 8 Pro (10,2 млн). Пятым по числу продаж снова стало устройство Apple — iPhone SE (2020) — 8,7 млн проданных штук.