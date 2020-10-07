iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии

Во втором квартале 2020 года мировые продажи смартфонов упали на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Всего было продано 294,7 млн штук. Аналитики считают, что падение связано с пандемией и экономическим кризисом.

В лидеры по продажа выбились компании Huawei (20% от общих продаж) Samsung (19,5%) и Apple (13,5%). Самой популярной моделью смартфона в первом полугодии 2020 стала iPhone 11 — было продано 37,7 млн экземпляров. На втором месте стоит Samsung Galaxy A51 — 11,4 млн. На третьем — Xiaomi Redmi Note 8 с показателем в 11 млн.