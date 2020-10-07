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iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии
В целом, продажи были не такими хорошими, как раньше
Аналитики компании ComprarAcciones оценили объём мировых продаж смартфонов во втором квартале 2020 года, когда уже бушевала пандемия. Исследователи выяснили, какое устройство было самым популярным в этот период.
Во втором квартале 2020 года мировые продажи смартфонов упали на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Всего было продано 294,7 млн штук. Аналитики считают, что падение связано с пандемией и экономическим кризисом.
В лидеры по продажа выбились компании Huawei (20% от общих продаж) Samsung (19,5%) и Apple (13,5%). Самой популярной моделью смартфона в первом полугодии 2020 стала iPhone 11 — было продано 37,7 млн экземпляров. На втором месте стоит Samsung Galaxy A51 — 11,4 млн. На третьем — Xiaomi Redmi Note 8 с показателем в 11 млн.
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