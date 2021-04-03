iPhone 11 в России распродают по минимальным ценам

Apple iPhone 11 с объёмом памяти 64 ГБ предлагается за 44 тысячи рублей вместо почти 48 тысяч рублей. Такая цена предлагается при условии покупки смартфона в комплекте с тарифом МТС. На Яндекс.Маркете самая выгодная цена для данного смартфона указана как 46 300 рублей.

Также по скидками можно купить версии iPhone 11 на 128 и 256 ГБ. Они стоят 47 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно.

Ещё МТС предлагает по сниженной цене iPhone XR на 64 ГБ — за 37 тысяч рублей вместо 38 690. Все эти смартфоны тоже продаются в комплектах с услугами связи.