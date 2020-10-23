iPhone 12 и 12 Pro оказались почти одинаковыми смартфонами внутри

Оба устройства используют основную плату L-образной формы с единственным различием в виде коннектора для датчика LiDAR у iPhone 12 Pro. В iPhone 12 место под LiDAR заполнено пластиковой заглушкой.

Ёмкость аккумуляторов у обеих моделей, как уже упоминалось, составляет 2815 мАч. Судя по компоновке, Apple могла увеличить ёмкость батареи старшего айфона, но, как предполагают авторы GSMArena, не пошла на это ради сокращения расходов.

Остальные компоненты у iPhone 12 Pro и iPhone 12 тоже идентичны.