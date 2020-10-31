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iPhone 12 и iPhone 12 Pro разрядились всего за три часа игры
А вот Galaxy S20 FE может держаться до 8,5 часа
К автономности новых смартфонов серии iPhone 12 есть много вопросов. Во-первых, айфоны, судя по отзывам обзорщиков, быстро разряжаются в сетях 5G, во-вторых, разборки показали, что устройства получили аккумуляторы с меньшей ёмкостью, чем у iPhone 11. Теперь тесты PhoneArena принесли плохие новости геймерам: iPhone 12 и iPhone 12 Pro разряжаются всего за три часа игры.
Обе модели оснащены батареей на 2815 мАч и процессором A14 Bionic, поэтому результаты смартфонов тесте аккумулятора были примерно одинаковыми.
В режиме просмотра браузера новинки не обошли конкурентов, но были на уровне с ними. В режиме просмотра YouTube айфоны значительно уступили Android-устройствам. Хуже всего iPhone 12 показали себя в игровом тесте. Обе модели проработали лишь 3 часа 1 минуту, в то время, как Galaxy S20 FE, например, «вытянул» 8 часов 29 минут.
PhoneArena