iPhone 12 испытали на глубине 9 метров под водой

На первом этапе испытаний новый iPhone 12 и прошлогодний iPhone 11 погрузили на глубину два метра. Оба смартфона с достоинством прошли тест, продержавшись под водой полчаса. Экран, микрофон и всё остальное работали нормально.

Затем смартфоны опустили под воду на глубину 5,49 метра. Это испытание тоже прошло удачно. После этого было решено поместить айфоны на глубину 9,14 метра. На удивление, оба устройства всё ещё работали, пробыв под водой 21 минуту.

Конечно, это не значит, что данный эксперимент стоит повторять каждому. Не факт, что ваш смартфон переживёт это.