iPhone 12 испытали погружением на глубину

Авторы взяли смартфон с собой на озеро Тахо. iPhone 12 установили на подводный дрон, способный погружаться на глубину до 300 метров.

Сначала устройство опустили на глубину 6 метров в течение получаса, чтобы проверить его на соответствие IP68. После извлечения смартфона из воды он работал нормально. Только звук из динамиков оказался немного приглушённым.

Затем iPhone 12 отправился на глубину в 20 метров. Там он пробыл 40 минут. На удивление, смартфон оказался в полностью рабочем состоянии после теста.

На этом испытания прервали и отправились сушить айфон. Через несколько дней его захотели опустить под воду вновь, но за это время смартфон разрядился. Когда его пытались зарядить, на экране возник запрос диагностики.