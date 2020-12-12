iPhone 12 mini оказался самым ненужным смартфоном в новой линейке Apple

Главный мобильный аналитик PCMag Саша Сеган (Sascha Segan) утверждает, что iPhone 12 mini — наиболее непопулярная модель в линейке. Этот смартфон показал самый плохой старт среди всех айфонов 2020 года и, более того, среди всех iPhone, выпущенных за последние три года.

Эксперт считает, что основная причина тому — малое количество пользователей, предпочитающих смартфоны с маленькими экранами. Но это не единственное — у iPhone 12 mini также обнаружилась проблема низкой автономности, при этом аппарат стоит довольно дорого.