iPhone 12 mini похвалили за качество звука

Напомним, диагональ экрана iPhone 12 mini составляет 5,4 дюйма. Аудиосистема у него аналогична той, что установлена в iPhone 12. У смартфона есть два динамика и два микрофона для шумоподавления, а также поддержка технологии Dolby Atmos.

Команда DxOMark оценила iPhone 12 mini в 73 балла. Смартфон занял восьмое место в соответствующем рейтинге, который возглавляют смартфоны Asus ROG Phone 5 (79), Xiaomi Mi 10 Pro (76) и Huawei Mate 20 X (75).

Что касается воспроизведения звука iPhone 12 mini, эксперты отметили хорошие тембровые, пространственные и динамические характеристики.