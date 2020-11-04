Телефоны
Сегодня 16:04
iPhone 12 Mini получил замедленную беспроводную зарядку
Речь о MagSafe
Скоро в продажу должны поступить две оставшиеся из новой серии iPhone 12 модели — 12 Mini и 12 Pro Max. Однако уже сегодня стало известно, что по крайней мере iPhone 12 Mini получит замедленную беспроводную зарядку.
В документации Apple обнаружили, что беспроводная магнитная зарядка MagSafe будет работать с iPhone 12 Mini на уменьшенной мощности — 12 Вт. В остальных трёх моделях линейки зарядка через MagSafe выполняется быстрее с мощностью до 15 Вт.
Конечно, это может разочаровать, однако MagSafe для iPhone 12 Mini всё ещё быстрее, чем стандартная беспроводная 7,5-Вт зарядка.
В России предзаказ на iPhone 12 mini начинается с 6 ноября. Цены на смартфон стартуют с 64 990 рублей.