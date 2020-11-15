iPhone 12 mini продержался в игровом тесте всего 2,5 часа

Журналисты напомнили, что iPhone 12 mini оснащён аккумулятором ёмкостью всего 2227 мАч. Это меньше, чем у всех остальных смартфонов серии.

Сначала специалисты PhoneArena проверили iPhone 12 mini в режиме просмотра веб-страниц. При таком использовании смартфон прожил от одного заряда 10 часов 56 минут. Это ненамного хуже, чем могут другие модели. В режиме просмотра YouTube iPhone 12 mini продержался 5 часов 10 минут. Что интересно, Google Pixel 5 живёт в таком режиме 8 часов 49 минут.

Хуже всего iPhone 12 mini показал себя в игровом тесте — прожил лишь 2 часа 22 минуты. По сути, смартфон может разрядиться за то же время, за которое заряжается. В некоторых играх он, впрочем, может протянуть побольше: в Call of Duty Mobile за час заряд упал с 71% до 52%.