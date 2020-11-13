iPhone 12 mini вскрыли

Разборка началась со снятия винтов внизу и удаления экрана. В смартфоне обнаружить много клея. Внутри него есть батарея ёмкостью 2227 мАч. Ранее мы уже видели жалобы на плохую автономность iPhone 12 mini. Что ж, оно неудивительно.