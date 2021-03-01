iPhone 12 научились взламывать для установки пиратских приложений

На сайте unc0ver сказано, что ПО протестировали на нескольких iOS-устройствах под управлением различных версий системы, в том числе на iPhone 12 Pro Max под управлением iOS 14.3. Инструмент использует уязвимость в ядре CVE-2021-1782.

Стоит отметить, что джейлбрейк возможен только для айфонов, которые ещё не обновили до iOS 14.4. Откатиться к iOS 14.3 тоже нет возможности.

Напомним, что джейлбрейк позволяет получить доступ к файловой системе устройств Apple. Благодаря этой операции можно расширить функциональность устройства, в том числе загружать на айфон приложения из абсолютно любых источников, а не только из AppStore. Некоторые пользователи также делают джейлбрейк ради установки пиратских программ