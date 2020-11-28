iPhone 12 не вошёл и в топ-10 рейтинга камерофонов

У стандартного iPhone 12 есть две камеры на задней панели. Основная получила 12-Мп сенсор с оптической стабилизацией изображения — это та же камера, что в iPhone 12 Pro и 12 Mini. Второй модуль тут ультраширокоугольный. У iPhone 12 нет ни телефото-модуля, ни сенсора LiDAR.

Всего камера смартфона получила 122 балла. iPhone 12 расположился лишь на 13 месте в рейтинге, уступив прошлогоднему iPhone 11 Pro Max.

Из плюсов у iPhone 12 эксперты отметили точные экспозицию и автофокус, высокую чёткость деталей на фото. Из минусов — ограниченный динамический диапазон на кадрах, шум при низком освещении.