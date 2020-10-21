iPhone 12 оказались неспособны долго работать в сетях 5G

Обзор мнений привело издание CNews. Журналисты пишут, что в отдельных ситуациях заряда айфона хватает лишь на несколько часов. Это касается только смартфонов, работающих в сетях пятого поколения. В других сетях проблем нет.

У автора The Verge, например, iPhone 12 Pro разрядился до 18% за 2,5 часа. Он, однако, отметил, что использовал для подключения миллиметровый диапазон (mmWave), который разряжает батарею ещё сильнее. В Apple, впрочем, уверяют, что заряда должно хватать на день использования смартфона.

Автор CNet тоже отметил, что при работе с обычными сетями айфонов хватает примерно на полтора дня. Но всё становится хуже с 5G.