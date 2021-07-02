iPhone 12 оказался суперуспешным: продано свыше 100 млн смартфонов серии

Ключевым рынком для iPhone 12 был американский. Именно на него пришлось около 40% глобальных продаж iPhone 12 Pro Max в период между декабрём 2020 и апрелем 2021 года.

Хуже всего из линейки продавался компактный iPhone 12 mini. Видимо, большинству пользователей всё же по душе смартфоны с экраном более 5,4 дюйма.