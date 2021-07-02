iPhone 12 оказался суперуспешным: продано свыше 100 млн смартфонов серии

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iPhone 12 оказался суперуспешным: продано свыше 100 млн смартфонов серииТаких хороших показателей не было у iPhone 11
Все давно уже говорят о невероятном успехе смартфонов Apple 2020 года. Теперь появились реальные цифры, доказывающие это.
Сообщается, что поставки смартфонов серии iPhone 12 перевалили за 100 млн единиц. Устройства поступили в продажу в октябре 2022 года. То есть такого успеха смартфоны достигли всего за девять месяцев. Это на два месяца быстрее, чем было у серии iPhone 11.
Ключевым рынком для iPhone 12 был американский. Именно на него пришлось около 40% глобальных продаж iPhone 12 Pro Max в период между декабрём 2020 и апрелем 2021 года.
Хуже всего из линейки продавался компактный iPhone 12 mini. Видимо, большинству пользователей всё же по душе смартфоны с экраном более 5,4 дюйма.