iPhone 12 Pro китаянки остался невредимым после падения с 26-го этажа

Есть, впрочем, один нюанс: iPhone 12 Pro упал на платформу из пенопласта. Это однако не отменяет того, что устройство прочное. Но, возможно, падение на асфальт он бы уже не пережил. Причём интересно, что айфон застрял в куске пенопласта вот в таком виде: