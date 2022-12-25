iPhone 12 Pro китаянки остался невредимым после падения с 26-го этажа

17:24, 25 декабря 2022
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iPhone 12 Pro китаянки остался невредимым после падения с 26-го этажаОчередная история успеха
Китаянка из Ниндэ, провинция Фуцзянь, рассказала, что её iPhone 12 Pro упал с 26-го этажа здания и не разбился. По словам женщины, смартфон выпал из её кармана, когда она развешивала одеяло на балконе.
Фото: Unsplash
Есть, впрочем, один нюанс: iPhone 12 Pro упал на платформу из пенопласта. Это однако не отменяет того, что устройство прочное. Но, возможно, падение на асфальт он бы уже не пережил. Причём интересно, что айфон застрял в куске пенопласта вот в таком виде:
Gizmochina
Женщине помог поднять смартфон рабочий. Она утверждает, что устройство осталось абсолютно целым.