Телефоны
Сегодня 16:09
iPhone 12 Pro Max проиграл конкурентам в «слепом» тесте камер
Люди оценивали фото, не зная, на какие устройства они сделаны
Ютубер Маркес Браунли (Marques Brownlee) провёл «слепой» тест камер 16 смартфонов. Люди выбирали лучшие снимки из представленных, не зная, на какие модели они сделаны. В итоге iPhone 12 Pro Max провалил испытание, неожиданно уступив конкуренту OnePlus 8T.
iPhone 12 Pro Max выбыл из соревнования ещё в первом раунде. Система теста напоминала футбольный турнир. Каждый из смартфонов сначала сравнивался с конкурентом, а потом, если побеждал, проходил дальше.
Marques Brownlee
В соревновании также участвовали Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Google Pixel 5, Huawei Mate 40, iPhone SE, Zenfone 7 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra. В финал, кстати, вышли две последние модели. Победителем стал Zenfone 7 Pro.
Маркес Браунли утверждает, что фотографии, за которые голосовали зрители, не редактировали, были сделаны в автоматическом режиме. Последнее обстоятельство стоит учитывать.
Marques Brownlee