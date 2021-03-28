iPhone 12 Pro Max проверили на прочность разбиванием стёкол

Для эксперимента использовались закалённые стёкла и специальная рогатка для запуска iPhone 12 Pro Max. Всего в установке применили 10 стёкол.

В тесте участвовал новый смартфон без каких-либо повреждений. Его установили в рогатку, готовую к запуску, и перерезали ножницы удерживающие резинки. iPhone резко вылетел вперёд и пробил лишь два стекла из десяти.

Наиболее удивительное в этом тесте то, что на самом смартфоне, на передней панели не осталось ровно никаких повреждений. Затем устройство запустили ещё раз. И оно ещё раз разбило два стекла. Даже после этого iPhone остался в хорошем состоянии.

При третьей попытке ни одно стекло не разбилось. Зато разбился сам айфон. Задняя панель выглядела особенно плохо.