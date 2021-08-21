iPhone 12 Pro Max распродадут по минимальной цене

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«Связной» предлагает со скидкой и обычный iPhone 12 Pro. Такая модель с 256 ГБ памяти будет стоить 89 990 рублей вместо 103 390. Схема такая же: сначала применить купон, а потом промокод «WOWPRICE10000». Проверяйте, когда акция начнётся.