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iPhone 12 Pro Max распродадут по минимальной цене

С понедельника
На Tmall грядёт неделя подарков. В акции участвует магазин «Связной» — он предлагает купить по сниженной цене iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro.
iPhone 12 Pro Max распродадут по минимальной цене

С понедельника Apple iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ памяти будет стоить 98 990 рублей вместо 112 790. Это минимальная цена для магазинов не из серой розницы.

iPhone 12 Pro Max распродадут по минимальной цене

Чтобы получить такую скидку, нужно будет применить купон и промокод «WOWPRICE10000».

«Связной» предлагает со скидкой и обычный iPhone 12 Pro. Такая модель с 256 ГБ памяти будет стоить 89 990 рублей вместо 103 390. Схема такая же: сначала применить купон, а потом промокод «WOWPRICE10000». Проверяйте, когда акция начнётся.