iPhone 12 Pro Max распродадут по минимальной цене

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iPhone 12 Pro Max распродадут по минимальной ценеС понедельника
На Tmall грядёт неделя подарков. В акции участвует магазин «Связной» — он предлагает купить по сниженной цене iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro.
С понедельника Apple iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ памяти будет стоить 98 990 рублей вместо 112 790. Это минимальная цена для магазинов не из серой розницы.
Чтобы получить такую скидку, нужно будет применить купон и промокод «WOWPRICE10000».
«Связной» предлагает со скидкой и обычный iPhone 12 Pro. Такая модель с 256 ГБ памяти будет стоить 89 990 рублей вместо 103 390. Схема такая же: сначала применить купон, а потом промокод «WOWPRICE10000». Проверяйте, когда акция начнётся.