iPhone 12 Pro показал удивительную прочность в тесте на изгиб

Сначала Зак протестировал магнитную зарядку MagSafe и показал, как металлические предметы примагничиваются к задней панели iPhone. Блогер также порассуждал относительно прочности смартфона, о которой много говорила Apple. Он считает, что за устойчивость при падениях большей частью отвечает сама конструкция устройства, а не покрытие Ceramic Shield, которое, по сути, всё ещё стекло. Оно, кстати, поцарапалось ровно так же, как все остальные защитные стёкла для смартфонов.

А вот металлические рамки iPhone 12 Pro оказалось не так уже легко повредить. Проверка экрана огнём тоже показала хорошие результаты — спустя 30 секунд воздействия всё было нормально. Скорее всего, причиной тому стало всё же пресловутое покрытие Ceramic Shield.

Тест на изгиб впечатлил Зака. iPhone 12 Pro вообще не погнулся в его руках. В целом, блогер признал, что смартфон выполнен добротно и из качественных материалов.