iPhone 12 Pro вошёл в пятёрку смартфонов с лучшей в мире камерой

Камера iPhone 12 Pro состоит из широкоугольного, ультраширокоугольного модуля и телефото. Разрешение всех сенсоров составляет 12 Мп.

Эксперты DxOMark дали iPhone 12 Pro общий балл 128. Отдельно фотографии они оценили в 135 баллов, а видео — в 112 баллов. Из плюсов камеры специалисты отметили точный автофокус в большинстве условий, хорошую экспозицию, высокую чёткость деталей, хорошую цветопередачу. Из минусов назвали ограниченный динамический диапазон в фото, шум при съёмке в условиях низкой освещённости, артефакты на снимках.