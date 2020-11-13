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iPhone 12 Pro вошёл в пятёрку смартфонов с лучшей в мире камерой
Оказался на четвёртом месте
Специалисты DxOMark протестировали камеры iPhone 12 Pro. Смартфон Apple в грязь лицом не ударил — вошёл в пятёрку лучших. Он уступил только Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro.
Камера iPhone 12 Pro состоит из широкоугольного, ультраширокоугольного модуля и телефото. Разрешение всех сенсоров составляет 12 Мп.
Эксперты DxOMark дали iPhone 12 Pro общий балл 128. Отдельно фотографии они оценили в 135 баллов, а видео — в 112 баллов. Из плюсов камеры специалисты отметили точный автофокус в большинстве условий, хорошую экспозицию, высокую чёткость деталей, хорошую цветопередачу. Из минусов назвали ограниченный динамический диапазон в фото, шум при съёмке в условиях низкой освещённости, артефакты на снимках.