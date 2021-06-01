Под установочной базой имеют в виду количество единиц продукта, которые находятся сейчас в использовании.

Аналитики Counterpoint research сравнили этот показатель у iPhone 12 и iPhone 11. Он показал, что начальные продажи серии iPhone 12 были лучше, чем у iPhone 11. Стоит отметить, что смартфоны Apple 2020 года вышли позже на месяц, чем модели 2019 года. Кроме того, серия iPhone 12 конкурировала с iPhone SE (2020). В 2021 году также улучшились продажи Pro-моделей айфонов.

Ранее аналитики сообщали, что новые iPhone стали самыми продаваемыми 5G-смартфонами в октябре.