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Сегодня в 13:39
iPhone 12 продавался лучше, чем iPhone 11Выросли и продажи Pro-моделей
Стало известно, что установочная база iPhone 12 выросла в первом квартале 2021 года больше, чем iPhone 11 за аналогичный период прошлого года.
Под установочной базой имеют в виду количество единиц продукта, которые находятся сейчас в использовании.
Аналитики Counterpoint research сравнили этот показатель у iPhone 12 и iPhone 11. Он показал, что начальные продажи серии iPhone 12 были лучше, чем у iPhone 11. Стоит отметить, что смартфоны Apple 2020 года вышли позже на месяц, чем модели 2019 года. Кроме того, серия iPhone 12 конкурировала с iPhone SE (2020). В 2021 году также улучшились продажи Pro-моделей айфонов.
Ранее аналитики сообщали, что новые iPhone стали самыми продаваемыми 5G-смартфонами в октябре.