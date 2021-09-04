iPhone 12 продают по самой низкой цене в России

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iPhone 12 продают по самой низкой цене в РоссииНа Ozon
Интернет-магазин Ozon предлагает iPhone 12 с 64 ГБ памяти по минимальной цене среди официальных продавцов. Можно заказать телефон с экспресс-доставкой.
Чтобы купить iPhone 12 со скидкой, достаточно добавить его в корзину. Смартфон оценён в 59 770 рублей. При заказе стоит проверить возможность доставки по вашему адресу.
Если судить по Яндекс.Маркету, у официальных ретейлеров стоимость такой модели начинается с 63 990 рублей. На официальном сайте Apple цены на iPhone 12 начинаются с 79 990 рублей.
Варианты iPhone 12 с другими объёмами памяти тоже получили свои скидки. В принципе, смартфон можно оформить и в рассрочку. Тогда в месяц придётся платить около 10 тысяч рублей за модель с 64 ГБ.