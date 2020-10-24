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iPhone 12 протестировали падением на бетонный пол с высоты
Тест они пережили достойно
Новые iPhone 12 продолжают разбирать, изучать и тестировать. На этот раз энтузиасты проверили прочность iPhone 12 и iPhone 12 Pro при падении на бетонный пол с высоты.
Айфоны сбрасывали с высоты пояса и головы человека (около 1 и 1,7 м). Конечно, всех интересовала прочность стекла Ceramic Shield, которое Apple назвала самым прочным среди тех, что применяются в смартфонах.
Тесты на падение показали, что стекло действительно хорошее. Оно смогло пережить по шесть падений, не разбившись. На экране iPhone 12 после первых тестов осталась лишь пара полос.
В итоге смартфоны сбросили с высоты трёх метров. Это падение они уже не пережили. Причём у iPhone 12 Pro повреждений было чуть больше.