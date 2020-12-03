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iPhone 12 стали разряжаться почти наполовину за ночь
Дела обстоят хуже, чем у iPhone 11
Пользователи iPhone 12 стали жаловаться на то, что батарея их смартфонов разряжается слишком быстро в режиме ожидания. Это происходит, даже если подключения по Wi-Fi и 5G деактивированы.
По словам многих пользователей, их iPhone 12 теряют за ночь от 20% до 40% заряда. Экономить батарею не помогает ни отключение сетей, не отключение фоновой работы приложений. О проблемах сообщили уже более 1000 человек.
Один из пользователей форума Communities отметил, что его iPhone 12 Pro теряет примерно по 4% в час в режиме ожидания. По его словам, новинка разряжается быстрее, чем прошлогодний iPhone 11 Pro.
Некоторые предполагают, что проблема кроется в iOS. Возможно, Apple выпустит патч.