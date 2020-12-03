iPhone 12 стали разряжаться почти наполовину за ночь

По словам многих пользователей, их iPhone 12 теряют за ночь от 20% до 40% заряда. Экономить батарею не помогает ни отключение сетей, не отключение фоновой работы приложений. О проблемах сообщили уже более 1000 человек.

Один из пользователей форума Communities отметил, что его iPhone 12 Pro теряет примерно по 4% в час в режиме ожидания. По его словам, новинка разряжается быстрее, чем прошлогодний iPhone 11 Pro.

Некоторые предполагают, что проблема кроется в iOS. Возможно, Apple выпустит патч.