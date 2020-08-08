iPhone 12 впервые получат поддержку китайской навигационной системы

Источники пишут, что iPhone 12 впервые получат поддержку Beidou. Такой информацией поделился представитель китайского Управления спутниковой навигации. По его словам, Apple будет использовать Beidou.

Источники сообщают, что компания уже отлаживает совместимость смартфонов серии iPhone 12 с китайской спутниковой системой навигации. Однако пока официальных заявлений об этом от самой Apple не поступало. Вероятно, компания сделает это после презентации новинок. Такой шаг должен стать стратегически верным для компании, ведь китайский рынок является крупным.

Напомним, ранее стало известно о задержке выпуска iPhone 12.