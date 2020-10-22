Телефоны
Сегодня 20:03
iPhone 12 впервые разобрали на части
Нашли там маленькую батарею и новую магнитную зарядку
Специалисты Century Weifeng Technology впервые разобрали 6,1-дюймовую модель iPhone 12. Они увидели аккумулятор ёмкостью всего 2815 мАч и 5G-модем Qualcomm X55.
В видео авторы сравнили iPhone 12 с iPhone 11. Между ними есть некоторые сходства в общей компоновке, но есть и ключевые различия. В первую очередь, основная плата здесь стала больше в основном из-за добавления 5G-модема. Некоторые другие компоненты Apple наоборот уменьшила. OLED-дисплей стал тоньше, датчик Taptic Engine меньше. Ёмкость аккумулятора тоже уменьшилась на 15% по сравнению с iPhone 11. В итоге iPhone 12 получился на 11% тоньше и на 16% легче предшественника.
Специалисты Century Weifeng Technology показали и магнитное кольцо MagSafe. Оно позволяет чётко зафиксировать смартфон на зарядном устройстве.