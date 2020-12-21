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iPhone 12 всего за две недели стал самым популярным 5G-смартфоном в мире
Обошёл Samsung
Несмотря на то, что Apple выпустила 5G-смартфоны позже остальных производителей, iPhone 12 стал самым продаваемым устройством в этой категории. Причём всего за две недели после выпуска.
Продажи смартфона Apple обошли продажи устройств Samsung. Как выяснили исследователи Counterpoint Research, iPhone 12, который начали поставлять 23 октября, был самым популярным 5G-аппаратом в этом месяце. В сентябре же это звание принадлежало Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
По данным Counterpoint Research, iPhone 12 получил 16-процентную долю в продажах всех 5G-аппаратов. iPhone 12 Pro принадлежит 8-процентная доля. То есть на две модели приходится почти четверть общих продаж 5G-смартфонов в октябре.
В рейтинге за период с января по октябрь iPhone 12 занял седьмую позицию.