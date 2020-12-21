iPhone 12 всего за две недели стал самым популярным 5G-смартфоном в мире

Продажи смартфона Apple обошли продажи устройств Samsung. Как выяснили исследователи Counterpoint Research, iPhone 12, который начали поставлять 23 октября, был самым популярным 5G-аппаратом в этом месяце. В сентябре же это звание принадлежало Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

По данным Counterpoint Research, iPhone 12 получил 16-процентную долю в продажах всех 5G-аппаратов. iPhone 12 Pro принадлежит 8-процентная доля. То есть на две модели приходится почти четверть общих продаж 5G-смартфонов в октябре.