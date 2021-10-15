iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max сравнили по автономности с Android-смартфонами разных лет выпуска

Сначала автор обозначил несколько новых параметров, которые улучшились или добавились в iPhone 13. Это частота обновления экрана 120 Гц, технология VRR, усовершенствованный OLED-дисплей. После сравнения энергопотребления iPhone 11 Pro, 12, 12 Pro, 13, 13 Pro оказалось, что у серии Pro (кроме iPhone 11) оно выше. Причина этого неясна.

Важным обновлением iPhone 13 стало и увеличение ёмкости аккумулятора. По сравнению с 12-й версией она повысилась в зависимости от модели на 8, 14,6, 9,9 или 18 процентов.

Далее эксперт перешёл к тестированию собственно времени автономной работы iPhone 13 и других аппаратов. Тесты проводились в двух режимах: при частоте обновления экрана 60 Гц и при максимально возможной частоте обновления (в случае с 13-м это 120 Гц).