iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max сравнили по автономности с Android-смартфонами разных лет выпуска

iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max сравнили по автономности с Android-смартфонами разных лет выпускаОни показали отличные результаты по сравнению с конкурентами
Сначала автор обозначил несколько новых параметров, которые улучшились или добавились в iPhone 13. Это частота обновления экрана 120 Гц, технология VRR, усовершенствованный OLED-дисплей. После сравнения энергопотребления iPhone 11 Pro, 12, 12 Pro, 13, 13 Pro оказалось, что у серии Pro (кроме iPhone 11) оно выше. Причина этого неясна.
Важным обновлением iPhone 13 стало и увеличение ёмкости аккумулятора. По сравнению с 12-й версией она повысилась в зависимости от модели на 8, 14,6, 9,9 или 18 процентов.
Далее эксперт перешёл к тестированию собственно времени автономной работы iPhone 13 и других аппаратов. Тесты проводились в двух режимах: при частоте обновления экрана 60 Гц и при максимально возможной частоте обновления (в случае с 13-м это 120 Гц).
По итогам тестирования автономности iPhone 13 Pro (16,62 часа), 13 (16,82 часа) и 13 Pro Max (21,68 часа) оказались в тройке лидеров при частоте 60 Гц. Кроме того, автор добавляет, что время работы iPhone 13 увеличилось на 34 процента по сравнению с iPhone 12.
А вот в тесте с частотой 120 Гц первую и третью строчку заняли только iPhone 13 Pro Max и 13 Pro соответственно. На втором месте расположился ASUS ROG Phone 5 с результатом 14,93 часа. Продукты Apple по сравнению с предыдущим тестом теряют 13,5 % и 14,5 % автономности.