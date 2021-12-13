iPhone 13 обесценился медленнее, чем его главный Android-конкурент

Устройства Pixel 6 были запущены через два месяца после анонса ‌iPhone 13‌. Тем не менее их стоимость значительно уменьшилась.

За первый месяц после запуска все модели ‌iPhone 13‌ подешевели в среднем на 24,9%. А вот модели Pixel 6 потеряли в среднем 42,6% своей стоимости. С тех пор iPhone 13‌ частично восстановили свою цену. В целом, смартфоны Apple значительно лучше сохраняют свою ценность.

Если посмотреть на самые недорогие варианты в линейках, Pixel 6 со 128 ГБ памяти обесценился на 36,6%. Для сравнения, стоимость iPhone 13 mini с 128 ГБ снизилась на 26,9%.

Исследование SellCell основано на данных 45 компаний, выкупающих смартфоны.