iPhone 13 получит самый быстрый Wi-Fi среди устройств Apple

Об этом пишет Digitimes, опираясь на информацию источников из цепочки поставок. Поддержка Wi-Fi 6E значит, что смартфон сможет работать в диапазоне 6 ГГц. Это похоже на работу на частоте 5 ГГц, но с гораздо большим количеством каналов. Это снижает перегрузку и помехи.

Напомним, iPhone 13 должны быть представлены в сентябре. По слухам, модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат экраны LTPO с адаптивной частотой обновления изображения. Благодаря этому автономность смартфонов должна быть улучшена. Кроме того, у новинок должна быть уменьшена «чёлка». Ожидается улучшение и по части камер.