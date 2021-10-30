iPhone 13 Pro Max обошёл другие флагманы по времени работы на одном заряде

Блогеры провели стресс-тесты смартфонов: использовали нагрузку, которая больше всего влияет на аккумулятор. В результате, когда Pixel 6 Pro окончательно разрядился, у смартфона Apple оставалось ещё 33% батареи, а у Galaxy S21 Ultra — 13%. Конечно же, телефон Samsung впоследствии сдался быстрее — у iPhone 13 Pro Max на тот момент оставалось 25%.

Всего Pixel 6 Pro проработал 24 часа 48 минут, iPhone 13 Pro Max — 28 часов и 6 минут, а Galaxy S21 Ultra — 25 часов и 28 минут.

При этом, у смартфона Apple ёмкость аккумулятора составляет 4352 мАч, а у Pixel 6 Pro и Galaxy S21 Ultra — 5000 мАч.