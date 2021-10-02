iPhone 13 Pro Max обошёл флагман Samsung в тесте скорости системы

Тестирование блогера было разделено на две части. Сначала на обоих смартфонах открывали несколько приложений настолько быстро, насколько это было возможно. Оба устройства смогли открывать первые приложения с одинаковой скоростью, а Galaxy S21 Ultra даже немного опережал конкурента. Однако когда дело дошло до экспорта видео, всё изменилось. Чип A15 в iPhone 13 Pro Max смог экспортировать видео намного быстрее, чем Snapdragon 888 во флагмане Samsung. Первый раунд тестирования айфон завершил за 1 минуту 51, а Galaxy S21 Ultra — за 1 минуту 58 секунд.

Вторая часть тестирования проверяла то, как смартфоны справляются со своим объёмом оперативной памяти. У iPhone — 6 ГБ, а у Galaxy S21 Ultra — 12 ГБ. При этом iPhone 13 Pro Max завершил второй раунд за 47 секунд, а смартфон Samsung — за 49 секунд.