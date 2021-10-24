iPhone 13 Pro Max сравнили с китайским «убийцей флагманов» OnePlus 9 Pro по качеству камер

iPhone 13 Pro Max сравнили с китайским «убийцей флагманов» OnePlus 9 Pro по качеству камерАппарат Apple оказался не во всех тестах лучше
Филипп Беликов, ведущий канала, проверил камеры флагманов iPhone 13 Pro Max и OnePlus 9 Pro в съёмке фото и видео. В некоторых моментах китайский конкурент опережал Apple.
Качество видеосъёмки тестировалось с фронтальной камеры, основной, широкоугольной. Угол обзора при записи видео с фронталки у iPhone 13 Pro Max шире, поэтому в кадр входит большее число объектов; при этом стабилизация работает лучше на OnePlus. По функциональности продукт Apple, однако, однозначно опережает OnePlus: к примеру, у него есть режим киноэффекта (при котором, кстати, сильно высветляются глаза), в то время как у последнего его нет.
В Full HD 30 к/с на OnePlus картинка выходит чуть темнее, чем на iPhone. Стабилизация работает одинаково у обоих моделей как на широкоугольной камере, так и на основной. При увеличении в 9-10 раз детали чётче видны на Apple. С трёхкратным увеличением на iPhone изображение начинает «шататься», то есть стабилизация работает хуже. А с точки зрения широкоугольной камеры разница у аппаратов лишь в цветопередаче: на продукте Apple картинка выходит светлее, а на OnePlus - более сероватой.
При 4К и 60 к/с отличий в съёмке практически нет. Правда, небо на китайском OnePlus довольно сильно засвечивается, в то время как iPhone всё передаёт более естественно.
В ночное время при съёмке на широкоугольный объектив на iPhone выходит более «дымчатая» картинка, по словам эксперта. В то же время динамический диапазон здесь лучше и засветов видно меньше. При максимальном девятикратном увеличении iPhone 13 Pro Max тоже выходит победителем: изображение по сравнению с OnePlus у него более чёткое.
При съёмке ярких объектов вечером на iPhone заметны блики, которых нет на китайском смартфоне. Несмотря на то что цвета более яркие и насыщенные на первом из названных устройств, на втором стабилизация однозначно лучше и иногда встречается меньше засветов. Примерно одинаковые результаты выходят при записи видео с широкоугольных камер аппаратов.
Если говорить в целом, то смартфоны снимают видео по качеству довольно близко друг к другу. Разница временами заключается лишь в угле обзора, стабилизации, деталях, наличии засветов, бликов.
Фотографии тоже получаются на смартфонах похожими, за исключением нескольких отличий. В ночное время шумов на OnePlus видно больше, чем на iPhone. При этом если фотографировать здания издалека, то заметны сильные засветы на 13-й модели iPhone, а вот китайский конкурент с ними справляется. На телеобъектив приятнее фото при увеличении на Apple. По цветопередаче тоже однозначно лучше iPhone: OnePlus выдаёт яркие желтоватые снимки. Вечерние фото в целом на iPhone получаются удачнее, в то же время на OnePlus - более качественный телеобъектив.
В режиме портрета при естественном освещении, однако, OnePlus показывает достойные результаты. Засветов у него меньше и угол обзора больше. В то же время размывается задний фон гораздо сильнее, чем на iPhone 13 Pro Max, и лицо обрабатывается хуже. На телевик при этом приятнее по цветам фотография получилась на OnePlus. В целом сильнее обрабатывает фото в этом режиме смартфон китайского производителя.
В помещении, как обычно, iPhone делает фото в тёплых тонах на основную камеру и на телевик. Это заметно при сравнении с OnePlus, где оттенки более холодные. Но более «живо» и натурально получается всё на устройстве Apple. Ещё одна деталь, которая была отмечена и ранее, - сильное размытие фона у OnePlus.
А вот если фотографировать человека в неоновом свете, то iPhone сильно засвечивает эти части снимка. OnePlus в таких сложных условиях справляется лучше. Обобщая всё сказанное выше, ведущий отмечает, что в портретных фото лидирует также iPhone 13 Pro Max.
Последнее - фотографии зданий и природы днём. В ясную погоду iPhone выдаёт более голубоватые снимки, в то время как OnePlus - более тёплые. А вот по деталям, как ни странно, выигрывал последний, в том числе при десятикратном увеличении. Фото получаются в пасмурную погоду ярче тоже на 9 Pro. То есть днём смартфон китайского производителя показал очень достойные результаты, зачастую обходя iPhone за 100 тысяч рублей.