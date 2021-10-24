iPhone 13 Pro Max сравнили с китайским «убийцей флагманов» OnePlus 9 Pro по качеству камер

Филипп Беликов, ведущий канала, проверил камеры флагманов iPhone 13 Pro Max и OnePlus 9 Pro в съёмке фото и видео. В некоторых моментах китайский конкурент опережал Apple.

Качество видеосъёмки тестировалось с фронтальной камеры, основной, широкоугольной. Угол обзора при записи видео с фронталки у iPhone 13 Pro Max шире, поэтому в кадр входит большее число объектов; при этом стабилизация работает лучше на OnePlus. По функциональности продукт Apple, однако, однозначно опережает OnePlus: к примеру, у него есть режим киноэффекта (при котором, кстати, сильно высветляются глаза), в то время как у последнего его нет.

В Full HD 30 к/с на OnePlus картинка выходит чуть темнее, чем на iPhone. Стабилизация работает одинаково у обоих моделей как на широкоугольной камере, так и на основной. При увеличении в 9-10 раз детали чётче видны на Apple. С трёхкратным увеличением на iPhone изображение начинает «шататься», то есть стабилизация работает хуже. А с точки зрения широкоугольной камеры разница у аппаратов лишь в цветопередаче: на продукте Apple картинка выходит светлее, а на OnePlus - более сероватой.

При 4К и 60 к/с отличий в съёмке практически нет. Правда, небо на китайском OnePlus довольно сильно засвечивается, в то время как iPhone всё передаёт более естественно.

В ночное время при съёмке на широкоугольный объектив на iPhone выходит более «дымчатая» картинка, по словам эксперта. В то же время динамический диапазон здесь лучше и засветов видно меньше. При максимальном девятикратном увеличении iPhone 13 Pro Max тоже выходит победителем: изображение по сравнению с OnePlus у него более чёткое.

При съёмке ярких объектов вечером на iPhone заметны блики, которых нет на китайском смартфоне. Несмотря на то что цвета более яркие и насыщенные на первом из названных устройств, на втором стабилизация однозначно лучше и иногда встречается меньше засветов. Примерно одинаковые результаты выходят при записи видео с широкоугольных камер аппаратов.

Если говорить в целом, то смартфоны снимают видео по качеству довольно близко друг к другу. Разница временами заключается лишь в угле обзора, стабилизации, деталях, наличии засветов, бликов.