iPhone 13 Pro Max в России начали продавать более чем за 220 тысяч рублей

Рекомендуемая цена такого смартфона на сайте Apple составляет 159 990 рублей. То есть re:Store задрал цену почти на 30%. Другие варианты айфонов тоже продаются по завышенной стоимости.

Другие продавцы также предлагают смартфоны Apple по более высокой цене на Яндекс.Маркете.

Несколько дней назад пользователи пожаловались, что магазин DNS поднял цены на товары на 30%. Глава торговой сети оправдал это новыми ограничениями со стороны западных стран и падением рубля. Позже ФАС пообещала разобраться с ситуацией, а гендиректора вызвали в Минпромторг. В итоге он пообещал снизить цены на большой перечень товаров.