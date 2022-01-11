iPhone 13 Pro побил Samsung S21 Ultra и других конкурентов в рейтинге аккумуляторов

Apple iPhone 13 Pro набрал 76 баллов, опередив и Motorola Edge 20 Pro, и Galaxy S21 Ultra, и OnePlus 9 Pro. Ему однако не удалось превзойти iPhone 13 Pro Max, который в настоящее время занимает третье место в рейтинге аккумуляторов с 89 баллами. Первое место принадлежит Oppo Reno6 5G.

iPhone 13 Pro оснащён батареей ёмкостью 3095 мАч, которая позволяет достичь более двух дней автономности при умеренном использовании.

Что касается зарядки, iPhone 13 Pro требуется 1 час 34 минуты, чтобы достичь 100% заряда на индикаторе батареи и ещё 9 минут, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Пользователям будет лучше заряжать айфон до 80% в большинстве сценариев, так как это занимает всего 49 минут.