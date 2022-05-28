iPhone 13 Pro против Oppo Find X5 Pro: кто снимает лучше?

Сам Гескин в своих соцсетях написал, что по его мнению, iPhone отстал от Oppo на несколько лет. «Я люблю iPhone, но я без проблем признаю, что он не очень хорош. Похоже, другие поклонники Apple не могут этого сделать...», — написал блогер.

А вот и сами фото: