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iPhone 13 Pro против Oppo Find X5 Pro: кто снимает лучше?Оцените сами
Известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал фотографии, сделанные iPhone 13 Pro и Oppo Find X5 Pro. При детальном рассмотрении снимков становится видно, что флагманский смартфон Apple проигрывает конкуренту.
Сам Гескин в своих соцсетях написал, что по его мнению, iPhone отстал от Oppo на несколько лет. «Я люблю iPhone, но я без проблем признаю, что он не очень хорош. Похоже, другие поклонники Apple не могут этого сделать...», — написал блогер.
А вот и сами фото:
Гескин отметил, что ему нравятся в снимках, сделанных на Oppo Find X5 Pro, и детали, и цвета.
Oppo Find X5 Pro оснащён массивом из трёх камер: на 50 Мп (основная), 13 Мп (телефото) и 50 Мп (ультраширик). В системе камер iPhone есть три сенсора на 12 Мп и LiDAR.