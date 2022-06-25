iPhone 13 Pro с 128 ГБ памяти продают по минимальной цене

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iPhone 13 Pro с 128 ГБ памяти продают по минимальной ценеА это флагман
Торговая площадка Joom устроила распродажу iPhone 13 Pro. Версию с 128 ГБ памяти можно купить за 66,5 тысячи рублей.
На странице товара сразу указано, что смартфон стоит 70 142 рубля, но если добавить его в корзину и там применить промокод «SWEET», то цена становится следующей:
Скидки действуют и на другие варианты памяти iPhone 13 Pro. Как обычно, все цены, указанные в новости, актуальны на момент её публикации. Действие акции и наличие товара следует проверять самостоятельно. В других магазинах цены на модель начинаются с 73 500 (по данным Яндекс Маркета).
Площадка указывает, что данные айфоны были ввезены Mobile International, авторизованным агентом Apple в Китае. Даётся гарантия, что все iPhone и другие продукты Apple в продаже являются оригинальными. Аппараты могут работать в России.