iPhone 13 Pro сравнили с нашумевшим Nothing Phone (1) по качеству фото

Напомним, iPhone 13 Pro оснащён системой камер с телефото, широкоугольной и сверхширокоугольной на 12 Мп. У Nothing Phone (1) установлены два модуля на 50 Мп, один из них ультраширик. Бен Гескин сделал фото последовательно и на основную камеру обоих смартфонов, и на ультраширокоугольную. Вот что получилось: