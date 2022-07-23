iPhone 13 Pro сравнили с нашумевшим Nothing Phone (1) по качеству фото

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iPhone 13 Pro сравнили с нашумевшим Nothing Phone (1) по качеству фото12-Мп камеры против 50-Мп
Инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал в Twitter фотографии, сделанные на iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1). Это позволило сравнить фотовозможности смартфонов.
Напомним, iPhone 13 Pro оснащён системой камер с телефото, широкоугольной и сверхширокоугольной на 12 Мп. У Nothing Phone (1) установлены два модуля на 50 Мп, один из них ультраширик. Бен Гескин сделал фото последовательно и на основную камеру обоих смартфонов, и на ультраширокоугольную. Вот что получилось:
Сам Гескин считает, что у Nothing лучше HDR, а вот ультраширик выигрывает у iPhone.