iPhone 13 проиграл Android-смартфонам по качеству мобильного интернета

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iPhone 13 проиграл Android-смартфонам по качеству мобильного интернетаВ онлайн-играх
Издание Mydrivers сравнило смартфоны iPhone 13, OnePlus 10 Pro, Redmi K50 и Motorola X30 по скорости запуска игр и качеству приёма мобильного интернета. К сожалению, телефон Apple оказался аутсайдером.
Смартфоны тестировали в играх League of Legends и Call of Duty. Устройства были сначала подключены к одной сети Wi-Fi. В этом случае скорость запуска игр у них была примерно одинакова, как и стабильность игры в онлайне.
Затем смартфоны подключили к мобильной сети. В этом случае iPhone 13 отстал от Android-смартфонов. Авторы пришли к выводу, что если вы играете в основном не дома, то лучше выбирать не смартфон Apple.