iPhone 13 проиграл Android-смартфонам по качеству мобильного интернета

Смартфоны тестировали в играх League of Legends и Call of Duty. Устройства были сначала подключены к одной сети Wi-Fi. В этом случае скорость запуска игр у них была примерно одинакова, как и стабильность игры в онлайне.

Затем смартфоны подключили к мобильной сети. В этом случае iPhone 13 отстал от Android-смартфонов. Авторы пришли к выводу, что если вы играете в основном не дома, то лучше выбирать не смартфон Apple.