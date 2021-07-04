iPhone 13 смогут заряжать другие устройства без проводов

Об этом сообщил известный инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach). Увеличение катушки в iPhone 13 сделает больше площадь поверхности на задней панели, которая может использоваться для зарядки. Ранее Вайнбах сообщал, что iPhone 2021 года получат более сильные магниты MagSafe.

Все нововведения позволят людям заряжать другие устройства, например наушники AirPods, помещая их на заднюю панель iPhone.

Пока есть сомнения по поводу этого слуха. Обратная беспроводная зарядка сильно разряжает батарею, поэтому для Apple может иметь больше смысла включить её в iPad, где аккумулятор больше.