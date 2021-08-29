iPhone 13 сможет совершать звонки вне зоны покрытия сети

Куо объяснил, что смартфоны серии ‌iPhone 13‌ получат оборудование для подключения к спутникам. С помощью соответствующего программного обеспечения смартфоны смогут совершать звонки и отправлять сообщения в местах, где нет сети.

Поставщик услуг спутниковой связи, который «с наибольшей вероятностью будет сотрудничать с Apple в плане технологий и обслуживания», называется Globalstar.

Куо отметил, что Apple настроена «оптимистично» в отношении тенденций спутниковой связи. Компания даже создала специальную команду для исследования и разработки соответствующих технологий.