iPhone 13 сможет совершать звонки вне зоны покрытия сети

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iPhone 13 сможет совершать звонки вне зоны покрытия сетиС помощью спутников
Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что iPhone 13, которые выйдут осенью, будут использовать спутники на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить связь даже в тех местах, где нет покрытия 4G или 5G.
Куо объяснил, что смартфоны серии iPhone 13 получат оборудование для подключения к спутникам. С помощью соответствующего программного обеспечения смартфоны смогут совершать звонки и отправлять сообщения в местах, где нет сети.
Поставщик услуг спутниковой связи, который «с наибольшей вероятностью будет сотрудничать с Apple в плане технологий и обслуживания», называется Globalstar.
Куо отметил, что Apple настроена «оптимистично» в отношении тенденций спутниковой связи. Компания даже создала специальную команду для исследования и разработки соответствующих технологий.